Семь причин, по которым инспекторы могут остановить автомобиль

МВД Кыргызстана разработало инструкцию по совершенствованию и повышению эффективности надзора за дорожным движением и общественным порядком подразделениями ГУОБДД.

Согласно инструкции, сотрудник подразделения ОБДД при несении службы обязан быть вежливым и тактичным с гражданами, знать правила дорожного движения, а также строго соблюдать законы и служебную дисциплину, предупреждать об опасностях и препятствиях.

Основания для остановки транспортных средств

1 проведение профилактической и разъяснительной работы по обеспечению безопасности дорожного движения;

2 нарушение ПДД водителями или пассажирами;

3 наличие данных, свидетельствующих о причастности водителя или пассажиров к совершению ДТП, административного правонарушения, преступления;

4 нахождение транспортного средства в розыске либо наличие данных об использовании его в противоправных целях;

5 необходимость опроса водителя или пассажиров об обстоятельствах ДТП, правонарушения или преступления, очевидцами которого они являются;

6 выполнение решения уполномоченных на то государственных органов или должностных лиц об ограничении или запрещении движения;

7 необходимость привлечения водителя или транспортного средства к оказанию помощи другим участникам дорожного движения или сотрудникам ОВД.

Остановка транспортных средств должна осуществляться на минимально короткий срок.

Проверка документов на право пользования и управления автомобилем производится только на стационарных постах ОБДД и КПП. Вне стационарных постов такая проверка допускается при проведении специальных мероприятий.

Случаи, в которых сотрудник ОБДД вправе отстранить водителя от управления, а машину задержать

1 при наличии оснований, дающих право полагать, что водитель находится в состоянии опьянения, а автомобилем некому управлять;

2 когда водитель не имеет прав;

3 при неисправности тормозной системы, рулевого управления или тягово-сцепного устройства (в составе автопоезда);

4 если машина не оформлена или отсутствуют государственные регистрационные знаки либо они подложные.