Семь причин, по которым инспекторы могут остановить автомобиль

МВД Кыргызстана разработало инструкцию по совершенствованию и повышению эффективности надзора за дорожным движением и общественным порядком подразделениями ГУОБДД.
Согласно инструкции, сотрудник подразделения ОБДД при несении службы обязан быть вежливым и тактичным с гражданами, знать правила дорожного движения, а также строго соблюдать законы и служебную дисциплину, предупреждать об опасностях и препятствиях.
Основания для остановки транспортных средств
1 проведение профилактической и разъяснительной работы по обеспечению безопасности дорожного движения;
2 нарушение ПДД водителями или пассажирами;
3 наличие данных, свидетельствующих о причастности водителя или пассажиров к совершению ДТП, административного правонарушения, преступления;
4 нахождение транспортного средства в розыске либо наличие данных об использовании его в противоправных целях;
5 необходимость опроса водителя или пассажиров об обстоятельствах ДТП, правонарушения или преступления, очевидцами которого они являются;
6 выполнение решения уполномоченных на то государственных органов или должностных лиц об ограничении или запрещении движения;
7 необходимость привлечения водителя или транспортного средства к оказанию помощи другим участникам дорожного движения или сотрудникам ОВД.
Остановка транспортных средств должна осуществляться на минимально короткий срок.
Случаи, в которых сотрудник ОБДД вправе отстранить водителя от управления, а машину задержать
1 при наличии оснований, дающих право полагать, что водитель находится в состоянии опьянения, а автомобилем некому управлять;
2 когда водитель не имеет прав;
3 при неисправности тормозной системы, рулевого управления или тягово-сцепного устройства (в составе автопоезда);
4 если машина не оформлена или отсутствуют государственные регистрационные знаки либо они подложные.
При невозможности устранения причины задержания на месте автомобиль помещается на штрафстоянку.