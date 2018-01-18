Мавлян Аскарбеков еще не решил, будет ли извиняться перед Дастаном Бекешевым

Гражданский активист Мавлян Аскарбеков еще не знает, извинится ли он перед депутатом парламента Дастаном Бекешевым и если да, то каким образом. Об этом он сообщил ИА «24.kg».

По его словам, он не получил на руки решение Верховного суда, а заседание по иску Дастана Бекешева прошло без его участия.

Ранее истец заявил ИА «24.kg», что ВС КР, поддержав решения двух предыдущих инстанций, обязал гражданского активиста извиниться в Facebook перед депутатом.

«Я еще не могу вам сказать, буду ли я извиняться и в какой форме, пока не ознакомлюсь с решением. Мало ли чего хочет Дастан Бекешев», — сказал Мавлян Аскарбеков.

Ответчик должен выплатить государству 700 сомов и написать опровержение к своему посту на страничке в соцсетях. Ранее Мавлян Аскарбеков рассказал, что все предписания суда он выполнил. После решения второй инстанции уплатил пошлины и разместил соответствующий пост, но в закрытом режиме. То есть кроме автора его больше никто не сможет увидеть.