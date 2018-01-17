Верховный суд обязал Мавляна Аскарбекова извиниться перед депутатом в Facebook

Верховный суд обязал гражданского активиста Мавляна Аскарбекова извиниться в Facebook перед членом парламентской фракции СДПК Дастаном Бекешевым. Об этом ИА «24.kg» сообщил нардеп.

По его словам, в итоге ответчик должен выплатить государству 700 сомов и написать опровержение к своему посту на страничке в соцсетях.

Ранее Мавлян Аскарбеков рассказал ИА «24.kg», что все предписания суда выполнил. После решения второй инстанции уплатил пошлины и разместил соответствующий пост, но в закрытом режиме. То есть кроме автора его больше никто не сможет увидеть.

«Я считаю, это совершенно неправильно. Он же публично меня оскорбил и оклеветал, пусть публично и извиняется», — сказал Дастан Бекешев.

После вердикта Верховного суда Мавлян Аскарбеков должен выставить опровержение на всеобщее обозрение и принести извинения публично. Дастан Бекешев

Депутат заявил ранее, что ему не нужны деньги и он требует от активиста только официальных объяснений из-за якобы оскорбительного поста в Facebook. Мавлян Аскарбеков, наоборот, обещал доказать в суде, что это депутат оскорблял его.

По словам нардепа, два местных интернет-издания, перепечатавшие сообщение Мавляна Аскарбекова из социальных сетей, ранее принесли ему официальные извинения, поэтому в качестве ответчика в суде остался только гражданский активист.