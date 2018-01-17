21:18
-2
USD 69.39
EUR 84.90
RUB 1.23
Общество

Верховный суд обязал Мавляна Аскарбекова извиниться перед депутатом в Facebook

Верховный суд обязал гражданского активиста Мавляна Аскарбекова извиниться в Facebook перед членом парламентской фракции СДПК Дастаном Бекешевым. Об этом ИА «24.kg» сообщил нардеп.

По его словам, в итоге ответчик должен выплатить государству 700 сомов и написать опровержение к своему посту на страничке в соцсетях.

Ранее Мавлян Аскарбеков рассказал ИА «24.kg», что все предписания суда выполнил. После решения второй инстанции уплатил пошлины и разместил соответствующий пост, но в закрытом режиме. То есть кроме автора его больше никто не сможет увидеть.

«Я считаю, это совершенно неправильно. Он же публично меня оскорбил и оклеветал, пусть публично и извиняется», — сказал Дастан Бекешев.

После вердикта Верховного суда Мавлян Аскарбеков должен выставить опровержение на всеобщее обозрение и принести извинения публично.

Дастан Бекешев

Депутат заявил ранее, что ему не нужны деньги и он требует от активиста только официальных объяснений из-за якобы оскорбительного поста в Facebook. Мавлян Аскарбеков, наоборот, обещал доказать в суде, что это депутат оскорблял его.

По словам нардепа, два местных интернет-издания, перепечатавшие сообщение Мавляна Аскарбекова из социальных сетей, ранее принесли ему официальные извинения, поэтому в качестве ответчика в суде остался только гражданский активист.
Ссылка:
просмотров: 1452
Версия для печати
Материалы по теме
На песню «Кыргызстаным» Алмазбека Атамбаева сняли очередной клип
Генподрядчика реконструкции ипподрома к Всемирным играм кочевников осудили
Дело об убийстве 12-летнего мальчика в Оше передано в суд
Суд по делу экс-владельца ИД «Вечерний Бишкек» отложили. Не явился потерпевший
Комиссия Минздрава подтвердила необходимость госпитализации Аиды Саляновой
Суд по жалобе «Бир дуйно — Кыргызстан» против ГКНБ отложили
Адвокаты Канатбека Исаева обжаловали приговор в горсуде
Октябрьский районный суд начнет рассматривать дело Канжара Кадыралиева заново
Массовая драка в Караколе. Участники отделались штрафами
Милиционеры, обвиняемые в пытках, продолжают работать
Популярные новости
Ошибка в&nbsp;новых загранпаспортах. ГРС уверяет, что проверяла бдительность граждан Ошибка в новых загранпаспортах. ГРС уверяет, что проверяла бдительность граждан
Тилла Халлей живет в&nbsp;Таласе полтора года, но&nbsp;ее&nbsp;все равно считают туристкой Тилла Халлей живет в Таласе полтора года, но ее все равно считают туристкой
В&nbsp;Кыргызстане намерены в&nbsp;два раза снизить цены на&nbsp;регистрацию авто. Временно В Кыргызстане намерены в два раза снизить цены на регистрацию авто. Временно
Чиновники проверили очистку улиц Бишкека от&nbsp;льда. Сидя в&nbsp;автобусе Чиновники проверили очистку улиц Бишкека от льда. Сидя в автобусе
Бизнес
MegaPay: Измени жизнь к&nbsp;лучшему MegaPay: Измени жизнь к лучшему
MegaCom запустил 4G-роуминг в&nbsp;новых сетях MegaCom запустил 4G-роуминг в новых сетях
Мобильный оператор&nbsp;О! улучшил связь вдоль основных трасс в&nbsp;Кыргызстане Мобильный оператор О! улучшил связь вдоль основных трасс в Кыргызстане
&laquo;Ночь без границ&raquo; от&nbsp;MegaCom: безлимит на&nbsp;все! «Ночь без границ» от MegaCom: безлимит на все!