Кыргызстан вновь признан «частично свободной страной» по итогам года

Международная правозащитная организация Freedom House опубликовала ежегодный доклад, оценив состояние гражданских и политических свобод в 195 странах мира. В исследовании под названием «Свобода в мире 2018: кризис демократии» Кыргызстан набрал 37 баллов и был включен в категорию «частично свободных» стран.

Состояние свободы оценивается по стобалльной шкале (от 0 до 100 баллов), где 100 баллов — самый высокий показатель свободы, а 0 баллов — самый низкий.

Авторы исследования пришли к выводу, что в течение последних 12 лет уровень свободы в мире неуклонно снижался: 71 государство продемонстрировало ухудшение в сфере политических прав и гражданских свобод, и лишь 35 стран могут похвастаться достижениями в этой сфере.

Кыргызстан, как и в прошлом году, стал единственной в Центральной Азии страной, которую назвали «частично свободной». Таджикистан (11 баллов), Казахстан (22 балла), Узбекистан (7 баллов) и Туркменистан (4 балла) были признаны несвободными странами.

Как отмечается в исследовании, в некоторых частях евразийского региона власти пытались пресечь реформы.

Функционирующая с большими недостатками система голосования в Армении и Кыргызстане продемонстрировала непрекращающийся подрыв демократических норм, окружающих выборы. Ведущие партии двух стран использовали давление на оппозицию, запугивание электората и административный ресурс с целью сохранения власти.

Полностью свободными были признаны Финляндия, Норвегия и Швеция, набравшие по 100 баллов. Канада получила 99 баллов, Австралия, Люксембург, Новая Зеландия, Уругвай – по 98 баллов.

Худшие позиции заняли Сирия, Южный Судан, Эритрея, Северная Корея, Туркменистан и Экваториальная Гвинея.