18:41
-3
USD 69.37
EUR 84.05
RUB 1.23
Общество

Памятник Штирлицу появился во Владивостоке

Памятник Штирлицу появился во Владивостоке, сообщило издание rambler.ru.

Национальной службы новостей
Фото Национальной службы новостей. Российский актер Владислав Тихонов в роли немецкого офицера Штирлица

Именно в этом городе писатель Юлиан Семенов придумал образ разведчика Максима Максимовича Исаева-Штирлица. Средства на создание монумента собирали горожане.

Памятник представляет собой металлический лист, в котором прорезан силуэт человека в шляпе. Он разделен на две половины — светлую и темную. Автор монумента пояснил, что это символ сложной работы разведчика.

Добавим, официально скульптура Штирлица пока не открыта. 
Ссылка:
просмотров: 297
Версия для печати
Материалы по теме
Крушение «Боинга». МВД и Генпрокуратура продолжают расследование
Чтобы помнили. На месте крушения «Боинга-747» открыли памятник
В селе Шекер открыли памятник Чингизу Айтматову
Заканчиваются работы по установке памятника на месте крушения «Боинга-747»
На месте памятника в центре Бишкека построят многоэтажку?
Памятник Чингизу Айтматову в Москве появится до 2020 года
На памятник Чингизу Айтматову в Москве потратят 28 миллионов сомов
В городе Ош установили мемориальную плиту Суйменкулу Чокморову
В Бишкеке возложили цветы к памятнику Чингизу Айтматову
Возле Сулайман-Тоо планируют построить этногородок
Популярные новости
Экс-советник главы MegaCom, отбывающий 25-летний срок, изготавливает сувениры Экс-советник главы MegaCom, отбывающий 25-летний срок, изготавливает сувениры
Энергетики назвали причину смога над Бишкеком Энергетики назвали причину смога над Бишкеком
Ошибка в&nbsp;новых загранпаспортах. ГРС уверяет, что проверяла бдительность граждан Ошибка в новых загранпаспортах. ГРС уверяет, что проверяла бдительность граждан
В&nbsp;Кыргызстане намерены в&nbsp;два раза снизить цены на&nbsp;регистрацию авто. Временно В Кыргызстане намерены в два раза снизить цены на регистрацию авто. Временно
Бизнес
&laquo;Ночь без границ&raquo; от&nbsp;MegaCom: безлимит на&nbsp;все! «Ночь без границ» от MegaCom: безлимит на все!
Мобильный Интернет&nbsp;О! в&nbsp;северных областях страны стал еще быстрее Мобильный Интернет О! в северных областях страны стал еще быстрее
Мобильный оператор&nbsp;О! построил еще десятки новых объектов связи на&nbsp;юге Мобильный оператор О! построил еще десятки новых объектов связи на юге
Оцените преимущества виртуального номера от&nbsp;MegaCom Оцените преимущества виртуального номера от MegaCom