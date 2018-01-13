Памятник Штирлицу появился во Владивостоке, сообщило издание rambler.ru.

Фото Национальной службы новостей. Российский актер Владислав Тихонов в роли немецкого офицера Штирлица

Именно в этом городе писатель Юлиан Семенов придумал образ разведчика Максима Максимовича Исаева-Штирлица. Средства на создание монумента собирали горожане.

Памятник представляет собой металлический лист, в котором прорезан силуэт человека в шляпе. Он разделен на две половины — светлую и темную. Автор монумента пояснил, что это символ сложной работы разведчика.

Добавим, официально скульптура Штирлица пока не открыта.