Чиновников накажут за срыв поставок продуктов питания в бишкекский детсад

Чиновников накажут за срыв поставок продуктов питания в бишкекский детский сад №120. Об этом ИА «24.kg» сообщила вице-мэр Айгуль Рыскулова.

Накануне родители дошколят пожаловались журналистам на плохое питание.

«Виновны в срыве поставок продуктов прежде всего работники Октябрьского районного центра образования, они будут наказаны. Я думаю, мы накажем и директора садика. В Управлении образования создана комиссия, они выезжают на место, разбираются по этому поводу», — сказала вице-мэр.

По ее словам, Центр образования поздно провел тендер на приобретение продуктов, это должны были сделать еще в 2017 году.

«На сегодня продукты доставлены, питание нормализовалось. Оно финансируется из районных бюджетов и должно контролироваться заместителями акимов по соцвопросам», — отметила Айгуль Рыскулова.

Отметим, родители воспитанников детсада №182 также сообщили ИА «24.kg» об отсутствии мяса в рационе детей.