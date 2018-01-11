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Общество

Судье по делу Мавляна Аскарбекова заявлен отвод. Ходатайство адвоката отклонено

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается процесс по делу гражданского активиста Мавляна Аскарбекова.

Сегодня на заседании в качестве свидетеля допрошен доцент БГУ.

По ее словам, призывы подсудимого к организации мирного митинга в поселке Дачи СУ могли повлечь массовые беспорядки.

В ходе заседания между стороной защиты, прокурором и судьей произошла словесная перепалка.

По словам подсудимого Мавляна Аскарбекова, представитель гособвинения и судья Эмиль Каипов задают наводящие вопросы эксперту.

«Вместо того, чтобы рассматривать дело по закону, судья сам нарушает его. Состязательности на судебном заседании нет. В суде должны задавать вопросы все, в том числе и я. Однако такая возможность есть только у прокурора», — сказал он.

Защитник Аскарбекова Канат Джайлоев заявил, что действия судьи однозначно выходят за пределы уголовного законодательства. В частности, видя, что дело разваливается, судья устроил самосуд. Адвокат заявил отвод судье Эмилю Каипову.

Судья ненадолго удалился в совещательную комнату, а выйдя, оставил ходатайство защиты без рассмотрения. Защитнику объявлено замечание.

Мавляна Аскарбекова обвиняют в публичных призывах к захвату власти. Активист называет обвинения надуманными.
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