А зачем упраздняли? На Иссык-Куле вновь будет создана экологическая полиция

На Иссык-Куле будет создана экологическая полиция. Об этом сегодня в ходе видеомоста сообщил полномочный представитель правительства в Иссык-Кульской области Узарбек Жылкыбаев.

По его словам, правительству передано такое предложение. Ранее в этом регионе уже была экологическая полиция. Теперь местные чиновники намерены ее восстановить.

«У инспекторов возникают проблемы, когда они сталкиваются с вооруженными до зубов браконьерами. Ежегодно «Кумтор» будет выделять $3 миллиона. Вертолет стоит $500 тысяч. На эти деньги можно купить катера, машины, вертолет, который смогут использовать и МЧС, и экологи», — пояснил Узарбек Жылкыбаев.