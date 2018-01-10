В Токтогуле местные жители построили сотрудникам УОБДД новое здание

В Токтогульском районе Джалал-Абадской области местные жители построили новое здание для сотрудников Управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД. Об этом сообщила пресс-служба УВД региона.
По их данным, до этого у милиционеров не было своего здания.
«В последнее время в Токтогульском районе участились ДТП со смертельным исходом. В 2017 году местная администрация предложила построить здание для сотрудников УОБДД методом ашара», — сообщили в ведомстве.
В УВД отметили, что всего на учете в Токтогульском районе состоят около 6 тысяч автомобилей.