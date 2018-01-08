В Кара-Кече недовольные перевозчики угля выдвинули ряд требований правительству

Перевозчики угля на Кара-Кече выдвинули требования местным властям и правительству на стихийной акции протеста. Информацию подтвердили в администрации Нарынской области.

С водителями большегрузов встречался глава региона Аманбай Кайыпов. Как он рассказал, владельцы грузовых машин посетовали, что вынуждены стоять в длинных очередях на Кара-Кече, зачастую ночевать в дороге, и такая перевозка себя не оправдывает.

Они требуют определить максимальную цену угля при отгрузке с Кара-Кече в 1 тысячу 100 сомов. Сейчас уголь отгружается за 1,2-1,3 тысячи. С учетом транспортных расходов после реализации топлива самим перевозчикам практически ничего не остается.

Водители потребовали ремонта дорог, которые ведут на Кара-Кече, упорядочения очереди из перевозящих уголь машин и проведения открытого, прозрачного тендера на поставку угля для ТЭЦ.

Как пояснил Аманбай Кайыпов, цены на отгрузку угля устанавливаются согласно процедуре, определенной Госагентством антимонопольного регулирования, а потому меняться не будут. Глава «Кыргызкомур» Надырбек Бекжанов заверил, что для искоренения длинных очередей на Кара-Кече введут новую систему и установят дополнительные весы.

Представители правительства также заявили, что после вступления Кыргызстана в ЕАЭС для закупа угля на ТЭЦ была установлена определенная цена — 2 тысячи 800 сомов, а условия тендера открыто выставлены на официальном сайте правительства.

На месторождении Кара-Кече ежегодно добывают около 350 тысяч тонн угля. В Нарыне этот вид топлива сейчас продается по 3,5-4 тысячи сомов за тонну.