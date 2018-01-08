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Общество

Судья пригрозила Саляновой принудительным приводом

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении экс-министра юстиции Аиды Саляновой.

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Адвокат подсудимой Чинара Джакупбекова просила отложить процесс из-за болезни ее подзащитной. Юрист предоставила соответствующую справку. Однако председательствующий на процессе судья Ирина Воронцова заявила, что для переноса необходим документ о том, что подсудимая находится на стационарном лечении.

«Человек находится под домашним арестом, она нарушает его условия. Наверное, вопрос надо поставить об изменении меры пресечения. Здесь написано, что рекомендовано, то есть человек решает, лечь ему в стационар или нет», — сказала Ирина Воронцова.

Процесс отложили на завтра. Председательствующий судья заявила, что в случае если Салянова не явится, суд выпишет ордер о принудительном приводе.

Аиде Саляновой инкриминируют злоупотребление служебным положением. По версии следствия, в 2010 году она, будучи главой Министерства юстиции, незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву. Ленинский районный суд счел ее вину полностью доказанной и приговорил к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Но исполнение приговора отсрочили до момента, когда ее дочери исполнится четырнадцать лет. Сейчас ребенку два года.
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