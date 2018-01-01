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Общество

Коллектив ИА «24.kg» поздравляет кыргызстанцев с Новым 2018 годом!

Дорогие соотечественники, желаем вам отметить этот зимний волшебный праздник в семейном кругу, среди родных и близких. Пусть с каждым ударом часов приближаются ваши мечты. И если чего-то еще не удалось достичь, не унывайте, это обязательно сбудется.

Пусть в нашей небольшой стране восторжествуют порядок, законность и стабильность, чтобы даже рядовые граждане ощущали себя в безопасности и гордились не только великолепной природой Кыргызстана, но и условиями, которые власти создали для своего народа.

По восточному гороскопу мы вступаем в год Собаки, а это животное считается преданным, великодушным, честным и исполнительным. Это настоящий друг человека, хотя, признаемся, может и укусить. Поэтому не стоит расслабляться.

Пусть грядущий год будет урожайным, спокойным, мирным, а новости — позитивными.

ИА «24.kg» по-прежнему работает для вас! Становитесь нашими постоянными читателями!

С Новым годом, друзья!
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