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Общество

Обвинение просит осудить Канатбека Исаева на 20 лет лишения свободы

Обвинение просит осудить Канатбека Исаева на 20 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

В Первомайском районном суде на судебном процессе по делу экс-мэра Токмака Канатбека Исаева и других чиновников мэрии и бизнесменов в прениях выступили гособвинители. По их словам, вина подсудимых полностью доказана. Прокуроры просили суд скептически отнестись к показаниям дополнительных свидетелей-специалистов, которые в суде показали, что экспертиза по объектам в Токмаке была проведена с нарушениями.

Обвинение просит Болота Имамадиева и Нурлана Эсенбекова осудить на 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, Бактыбека Асыгалиева — на 16 лет лишения свободы с конфискацией имущества, Любовь Чудинову, Алмаза Сейталиева и Каныбека Аблабекова — на 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Они обвиняются в соучастии в коррупции.

Напомним, Канатбек Исаев обвиняется в незаконной передаче земельного участка из муниципальной собственности в частную, незаконной продаже зданий городской библиотеки и общежития частному лицу по заниженной стоимости и незаконной передаче исполнения подрядных работ по строительству автостанции за счет городского бюджета частной компании.
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