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Общество

Грабителя поймали благодаря его участию в шоу «Самые глупые преступники»

В Великобритании ограбившего дом преступника опознали благодаря его участию в телешоу «Самые глупые преступники» после того, как он попал в аварию на угнанном Porsche. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Фото Daily Mail. Джейми Шарп, которому «слава» принесла большие проблемы
По его данным, в 2015 году Джейми Шарп угнал спортивный автомобиль Porsche. Незадачливый грабитель решил снимать все на камеру, однако это привело к серьезной аварии, в результате которой мужчина потерял сознание и не смог самостоятельно выбраться из машины. Приехавшая на место происшествия служба спасения спасла Шарпа.

После инцидента 28-летний мужчина попал в телешоу «Самые глупые преступники».

Однако недавно Шарп вновь совершил преступление. Он ограбил дом многодетной матери-одиночки и угнал ее автомобиль. Преступление попало на камеры видеонаблюдения. Отчаявшаяся женщина выложила видеозапись в Facebook в надежде, что ей помогут найти грабителя. Сразу несколько человек узнали в преступнике Джейми Шарпа благодаря его «славе» после участия в телешоу «Самые глупые преступники».

Как сообщило издание, даже мать 28-летнего мужчины связалась с полицией и подтвердила, что на видеозаписи запечатлен ее сын.

Накануне суд вынес приговор Шарпу, осудив его на четыре года тюрьмы.
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