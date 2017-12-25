Грабителя поймали благодаря его участию в шоу «Самые глупые преступники»

В Великобритании ограбившего дом преступника опознали благодаря его участию в телешоу «Самые глупые преступники» после того, как он попал в аварию на угнанном Porsche. Об этом сообщило издание Daily Mail.
После инцидента 28-летний мужчина попал в телешоу «Самые глупые преступники».
Однако недавно Шарп вновь совершил преступление. Он ограбил дом многодетной матери-одиночки и угнал ее автомобиль. Преступление попало на камеры видеонаблюдения. Отчаявшаяся женщина выложила видеозапись в Facebook в надежде, что ей помогут найти грабителя. Сразу несколько человек узнали в преступнике Джейми Шарпа благодаря его «славе» после участия в телешоу «Самые глупые преступники».
Как сообщило издание, даже мать 28-летнего мужчины связалась с полицией и подтвердила, что на видеозаписи запечатлен ее сын.
Накануне суд вынес приговор Шарпу, осудив его на четыре года тюрьмы.