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Общество

Выбрана самая красивая женская обувь уходящего года

Издание Footwear News опубликовало список самой красивой женской обуви 2017 года, сообщает издание lenta.ru. Параметрами для выбора стали уникальные принты и оригинальность.

На первой строчке перечня — черные сапоги на шпильке со вставками американской марки Oscar de la Renta. Вставки представляют собой цветочный принт из кристаллов. Купить обувь можно за 10 тысяч долларов.

из Интернета
Фото из Интернета. Лучшая обувь 2017 года

Также в список вошли вельветовые черно-зеленые босоножки от бельгийского бренда Dries Van Noten. Их отличительная особенность — ремешки в виде колец и полупрозрачный красный каблук круглой формы. Помимо этого, эксперты отметили украшенные красными перьями сандалии от Prada.

из Интернета
Фото из Интернета. Лучшие босоножки 2017 года

Ранее издание Footwear News назвало лучшие босоножки, в которых звезды появлялись на красной дорожке в 2017 году. 
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