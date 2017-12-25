Выбрана самая красивая женская обувь уходящего года

Издание Footwear News опубликовало список самой красивой женской обуви 2017 года, сообщает издание lenta.ru. Параметрами для выбора стали уникальные принты и оригинальность.
На первой строчке перечня — черные сапоги на шпильке со вставками американской марки Oscar de la Renta. Вставки представляют собой цветочный принт из кристаллов. Купить обувь можно за 10 тысяч долларов.
Также в список вошли вельветовые черно-зеленые босоножки от бельгийского бренда Dries Van Noten. Их отличительная особенность — ремешки в виде колец и полупрозрачный красный каблук круглой формы. Помимо этого, эксперты отметили украшенные красными перьями сандалии от Prada.
Ранее издание Footwear News назвало лучшие босоножки, в которых звезды появлялись на красной дорожке в 2017 году.