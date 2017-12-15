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Общество

Английский хирург оставлял на печени пациентов свои инициалы

Английский хирург Саймон Брэмхолл признал перед судом, что оставил свои инициалы на органах двух пациентов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The Telegraph.

Речь идет об операциях по пересадке печени, которые врач проводил в феврале и августе 2013 года. С помощью лазерного луча он нанес на органы буквы SB.

Брэмхолл признал вину по статье «Нападение», но не по статье о нанесении телесных повреждений.

Хирурги используют лазерный луч, чтобы остановить кровотечение печени, а также для разметки участка операции. Обычно следы исчезают в течение какого-то времени.

Однако у одной из пациенток следы остались, что удалось обнаружить во время повторной операции, которую проводил другой врач.

По словам прокурора Тони Бэденоча, «это очень необычное и сложное дело», аналогов которому в уголовном праве еще не было.

Брэмхолл проработал в больнице имени королевы Елизаветы в Бирмингеме 12 лет. В 2014 году, после того как против него начали дисциплинарное расследование, он подал в отставку. При этом одна из пациенток хирурга заявила местной газете Birmingham Mail, что он спас ей жизнь, и призвала вернуть ему его работу.

Ожидается, что приговор хирургу огласят 12 января.
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