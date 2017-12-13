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Общество

В МИД КР пятый день не могут выяснить, как Крис Риклтон нарушил визовый режим

Пять дней назад журналиста «Франс Пресс» Криса Риклтона не пустили в Кыргызстан и депортировали в Дубай (ОАЭ).  В ГКНБ ИА «24.kg» пояснили, что он нарушил визовый режим. 

А в МИД рассказали, что у Криса Риклтона нет аккредитации сотрудника международного информационного агентства, дающего ему право работать в КР. Однако объяснить, в чем заключается нарушение визового режима подданным Великобритании (представители Объединенного Королевства могут находиться в КР в течение 60 дней и им не нужна для въезда и проживания здесь на указанный срок виза КР. - Прим. ИА «24.kg»), во внешнеполитическом ведомстве не могут. 

Крис Риклтон женат на гражданке Кыргызстана, у них есть дочь. Через соцсети журналист обратился к президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову с просьбой урегулировать вопрос.

Крис Риклтон также преподает в Американском университете в Центральной Азии в Бишкеке.
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