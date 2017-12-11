Нарушил визовый режим. Журналист агентства «Франс Пресс» депортирован в Дубай

Журналист информационного агентства «Франс Пресс» Крис Риклтон депортирован в Дубай.

По данным его коллег, он позже намерен вылететь в казахстанский офис агентства.

Крис Риклтон последние семь лет проживал и работал в Кыргызстане. 9 декабря он прилетел в Бишкек транзитом из Коломбо через Дубай. Однако в международном аэропорту «Манас» журналиста задержали и не впустили в страну.

Крис Риклтон женат на гражданке Кыргызстана, у них есть дочь. Через соцсети журналист обратился к президенту КР Сооронбаю Жээнбекову с просьбой урегулировать вопрос.

Крис Риклтон также преподает в Американском университете в Центральной Азии в Бишкеке.

Ранее в ГКНБ отметили, что запрет на въезд в Кыргызстан журналисту последовал за нарушение визового режима.