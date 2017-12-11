12:15
-6
USD 69.75
EUR 81.86
RUB 1.18
Общество

Нарушил визовый режим. Журналист агентства «Франс Пресс» депортирован в Дубай

Журналист информационного агентства «Франс Пресс» Крис Риклтон депортирован в Дубай.

По данным его коллег, он позже намерен вылететь в казахстанский офис агентства.

Крис Риклтон последние семь лет проживал и работал в Кыргызстане. 9 декабря он прилетел в Бишкек транзитом из Коломбо через Дубай. Однако в международном аэропорту «Манас» журналиста задержали и не впустили в страну.

Крис Риклтон женат на гражданке Кыргызстана, у них есть дочь. Через соцсети журналист обратился к президенту КР Сооронбаю Жээнбекову с просьбой урегулировать вопрос.

Крис Риклтон также преподает в Американском университете в Центральной Азии в Бишкеке.

Ранее в ГКНБ отметили, что запрет на въезд в Кыргызстан журналисту последовал за нарушение визового режима.
Ссылка:
просмотров: 446
Версия для печати
Материалы по теме
Журналисту информационного агентства «Франс Пресс» запретили въезд в Кыргызстан
Кыргызстан и Россия частично урегулировали проблемы мигрантов по зарплатам
Кыргызстанец, задержанный в аэропорту «Домодедово», попадет на Родину
Лидер ЛДПР прокомментировал депортацию из Кыргызстана Григория Михайлова
У ГРС нет информации о депортации журналиста Григория Михайлова
Григорий Михайлов: В МВД четко знали, кого задерживают и что будет дальше
Журналист Григорий Михайлов депортирован из Кыргызстана
Представителя Human Rights Watch Миру Ритман объявили персоной нон грата в Кыргызстане
Популярные новости
Депутат Госдумы предложил Кыргызстану отказаться от&nbsp;Олимпиады-2018 Депутат Госдумы предложил Кыргызстану отказаться от Олимпиады-2018
Жена Чубака ажи Жалилова опасается за&nbsp;свою жизнь. Милиция проводит проверку Жена Чубака ажи Жалилова опасается за свою жизнь. Милиция проводит проверку
Руководство БТА Банка требует возбудить уголовное дело против журналиста Руководство БТА Банка требует возбудить уголовное дело против журналиста
Бишкекчан скоро будет некому спасать. Из&nbsp;&laquo;скорой&raquo; уходят врачи Бишкекчан скоро будет некому спасать. Из «скорой» уходят врачи
Бизнес
Настоящая кузница кадров&nbsp;&mdash; кафедра ЭММ&nbsp;&mdash; отметила свое 20-летие Настоящая кузница кадров — кафедра ЭММ — отметила свое 20-летие
Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G&nbsp;PRO Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G PRO
Интернет-роуминг от&nbsp;MegaCom: путешествуй по&nbsp;Африке! Интернет-роуминг от MegaCom: путешествуй по Африке!
Купи смартфон в&nbsp;O!Store и&nbsp;получи скидку на&nbsp;аксессуары&nbsp;&mdash; 50&nbsp;процентов! Купи смартфон в O!Store и получи скидку на аксессуары — 50 процентов!