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Общество

Сапар Исаков пошел в театр. Культурные походы чиновников станут нормой

пресс-службы правительства КР, 12 декабря.
Фото пресс-службы правительства КР, 12 декабря.

Сегодня члены правительства Кыргызстана, а также руководители ведомств во главе с премьер-министром Сапаром Исаковым отправились в театр. Культпоход приурочен ко дню рождения народного писателя КР Чингиза Айтматова.

По данным пресс-службы аппарата правительства, спектакль «Саманчынын жолу» по одноименной повести Чингиза Айтматова «Материнское поле» прошел на сцене Кыргызского национального академического драматического театра им. Т. Абдумомунова.

В правительстве особо отмечают, что «подобная практика с участием премьер-министра и членов правительства страны будет продолжаться и впредь».

Сапар Исаков и другие чиновники кабмина в ближайшее время отправятся на спектакль Русского театра драмы им. Ч. Айтматова, постановки Кыргызского национального театра оперы и балета им. А. Малдыбаева, а также посетят детские музыкальные учебные заведения.
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