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Общество

Дело о краже 2,4 миллиона сомов в филиале «ЭкоИсламикБанка» передали в суд

Дело о краже 2,4 миллиона сомов из филиала «ЭкоИсламикБанка» передали в Октябрьский районный суд Бишкека. Главным фигурантом по делу проходит банковский клерк. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в ГУВД столицы.

По данным ведомства, УВД Октябрьского района провело расследование по заявлению руководства банка. Менеджеры заподозрили кражу. В ходе следствия высянилось, что злоумышленники подобрали ключи и воровали финансы из сберегательной кассы и сейфа филиала «Юг». Ущерб составил 739 тысяч 890 сомов и $20,4 тысячи, то есть общая сумма — 2 миллиона 444 тысяч сомов.

По факту возбудили уголовное дело по статье «Кража» УК КР. По подозрению в совершении преступления задержали 46-летнего сотрудника банка, которому в итоге и предъявили обвинение. 
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