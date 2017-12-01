«Башкой своей ломаю эти знания!» Исповедь школьника стала хитом Интернета

Школьник из Дагестана на камеру высказал все, что думает о системе образования, и пожаловался на школу. Об этом сообщил портал Dag.life.

Через несколько месяцев учебы ребенок делится всеми проблемами, с которыми сталкиваются дети в дагестанских школах. Он заявил, что портфель слишком тяжелый, а учеба забирает все время. Ему приходится сначала сидеть в школе, потом нести сумку домой и до вечера сидеть над учебниками.

Публикация от ДАГЕСТАН 05 РЕГИОН (@05_r_e_g_i_o_n) Ноя 28 2017 в 4:38 PST

«Сижу, башкой своей ломаю эти знания, сижу, пишу руками!» — едва не плачет мальчик. Весь рассказ он сопровождает неподдельными эмоциями, переживая каждое сказанное слово.