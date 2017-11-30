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Общество

Польский город подарил Тому Хэнксу старый «Фиат» на день рождения

Фото www.facebook.com. «Фиат», собранный поляками для Тома Хэнкса, перед отправкой в Лос-Анджелес

Жительница города Бельско-Бяла заметила, что актер Том Хэнкс часто выкладывает снимки с «Фиатом» 126p, и решила подарить ему машину на день рождения. Об этом сообщило ВВС. 

В 1970-е годы в городе Бельско-Бяла собирали эту модель. 

Моника Яскольская запустила кампанию по сбору средств еще в декабря 2016 года, и на старую машину хватило даже с избытком. Излишки от собранных денег поклонница Тома Хэнкса передала в фонд местной педиатрической больницы, свой взнос туда сделал и сам актер. 

Фото instagram.com/tomhanks. Именно это фото Хэнкса вдохновило поляков сделать ему подарок

Машину уже доставили актеру в Лос-Анджелес. Том Хэнкс не скрывал чувств от подарка и, в свою очередь, записал поздравление поклоннице на польском. 
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