Польский город подарил Тому Хэнксу старый «Фиат» на день рождения

Жительница города Бельско-Бяла заметила, что актер Том Хэнкс часто выкладывает снимки с «Фиатом» 126p, и решила подарить ему машину на день рождения. Об этом сообщило ВВС.

В 1970-е годы в городе Бельско-Бяла собирали эту модель.

Моника Яскольская запустила кампанию по сбору средств еще в декабря 2016 года, и на старую машину хватило даже с избытком. Излишки от собранных денег поклонница Тома Хэнкса передала в фонд местной педиатрической больницы, свой взнос туда сделал и сам актер.

Фото instagram.com/tomhanks. Именно это фото Хэнкса вдохновило поляков сделать ему подарок

Машину уже доставили актеру в Лос-Анджелес. Том Хэнкс не скрывал чувств от подарка и, в свою очередь, записал поздравление поклоннице на польском.