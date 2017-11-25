Сейсмологи Казахстана прогнозируют сильные землетрясения возле Алматы

Сейсмологи Казахстана назвали три очага возможных сильных землетрясений около Алматы. Об этом сообщил телеканал «Астана».

В Казахстанском институте сейсмологии подсчитали, что в этом году на территории Казахстана и в приграничных регионах соседних стран произошло до 12 тысяч землетрясений. Наиболее опасным сейсмическим регионом РК считается Алматинская область.

В конце XIX и начале XX веков здесь уже происходили разрушительные землетрясения. Очаги именно этих сейсмических событий могут вновь напомнить о себе.

По словам заведующего лабораторией АО «Национальный центр сейсмологических наблюдений и исследований» Абдрахмана Керскеева, вблизи Алматы есть три очага, где могут возникнуть сильные разрушительные землетрясения. «Первый очаг — в районе Верненского землетрясения, которое произошло в 1887 году, второй — Кеминское землетрясение, третий — Чиликское на юго-востоке. Очаг Верненского землетрясения может активизироваться в ближайшие годы», — пояснил он.