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Общество

Сейсмологи Казахстана прогнозируют сильные землетрясения возле Алматы

Сейсмологи Казахстана назвали три очага возможных сильных землетрясений около Алматы. Об этом сообщил телеканал «Астана».

В Казахстанском институте сейсмологии подсчитали, что в этом году на территории Казахстана и в приграничных регионах соседних стран произошло до 12 тысяч землетрясений. Наиболее опасным сейсмическим регионом РК считается Алматинская область.

В конце XIX и начале XX веков здесь уже происходили разрушительные землетрясения. Очаги именно этих сейсмических событий могут вновь напомнить о себе.

По словам заведующего лабораторией АО «Национальный центр сейсмологических наблюдений и исследований» Абдрахмана Керскеева, вблизи Алматы есть три очага, где могут возникнуть сильные разрушительные землетрясения. «Первый очаг — в районе Верненского землетрясения, которое произошло в 1887 году, второй — Кеминское землетрясение, третий — Чиликское на юго-востоке. Очаг Верненского землетрясения может активизироваться в ближайшие годы», — пояснил он.
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