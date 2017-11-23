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Общество

Как кормить детей? Юрист Текебаева оспорит арест ее зарплаты, наложенный судом

Адвокат Омурбека Текебаева Таалайгуль Токтакунова намерена обратиться в суд с требованием снять арест, наложенный судом на ее заработную плату. Об этом она сообщила ИА «24.kg».

По словам юриста, арестовывать ее зарплату судья Октябрьского райсуда Бишкека Кубатбек Абазов не имел права, судебное постановление следует оспорить, так как оно противоречит нормам ГПК.

«Деньги я так и не получила. Моя банковская карта и счет, на который мне перечисляет деньги парламент, заблокированы. Я даже молоко не могу детям купить», — сказала Таалайгуль Токтакунова.

Бишкекский городской суд 4 октября 2017 года вынес решение, удовлетворив иск Генеральной прокуратуры о защите чести и достоинства президента Алмазбека Атамбаева и поддержав вердикт райсуда.

Истец просил признать сведения, озвученные на  пресс-конференции юристов Омурбека Текебаева — Таалайгуль Токтакуновой и Канатбека Азиза, выступавших от имени политика, не соответствующими действительности. Суд удовлетворил иск и взыскал с ответчиков 10 миллионов сомов. На имущество Таалайгуль Токтакуновой наложен арест. 
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