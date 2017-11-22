В Бишкеке объявили сбор средств для покупки продуктов ветеранам к Новому году

В Бишкеке объявили сбор средств для покупки продуктовых пакетов к Новому году для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ОФ «Ветераны 365».

«Уважаемые горожане! Традиционно на Новый год развозим продукты для ветеранов и тружеников тыла. В связи с этим объявляем сбор средств на закупку продуктов. Цель — 270 продуктовых пакетов», — указано в сообщении.

Отметим, в продуктовый набор входят колбаса, сыр, сливочное и растительное масло, пельмени, консервы, печенье и конфеты.

Средства можно перечислить на мобильные кошельки фонда:

— «Элсом»: 0555827402;

— «Мобильник»: 000365.

Справки по телефону 0555827402.