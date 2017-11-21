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Общество

Директор автошколы рассказал о борьбе с «левыми» курсантами

Директор автошколы при КРСУ, д.т.н. профессор Дмитрий Глазунов рассказал на пресс-конференции в ИА «24.kg» о борьбе с «левыми» курсантами.

«Автошколы постоянно проверяют. Эти проверки указывают на то, что подготовка водительских кадров идет на достаточно высоком уровне. Обучение идет с использованием современных технологий. Студенты обучаются не только по билетам и карточкам, но и через Интернет. В каждой автошколе преподаватели грамотные, инструкторы квалифицированные, автотранспорт технически исправен. Кто-то с первого раза, другие — со второго или третьего раза после дополнительной подгтовки все-таки сдают экзамен и получают водительские права», — сказал Дмитрий Глазунов.

«После получения свидетельства об окончании учебы курсанты сдают экзамены в Департаменте регистрации транспортных средств и водительского состава. Там введена автоматизированная система контроля регистрации и сдачи экзамена. Все под видеонаблюдением. Фактически невозможно протолкнуть «левого» курсанта, который не обучался в автошколе, невозможно посодействовать сдаче теста», — добавил он.

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«Кроме того, самоподготовка водителей отменена. Нет лазейки этой уже около двух лет, то есть департамент тоже борется с коррупцией», — отметил Дмитрий Глазунов.

«В последнее время появилось большое количество автотранспорта, а пропускная способность на дорогах отвечает уровню 1980-х годов. При этом найти крайнего в большом количестве ДТП и смертности на дорогах не могут. Одна структура перекидывает ответственность на другую, та — на третью. Но нужно без взаимных обвинений объединить общие усилия», — резюмировал он.
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