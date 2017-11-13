Я алкоголик. И я счастлив

Свою историю непрекращающейся борьбы со злом в бутылке анонимный алкоголик Руслан Мадалиев (имя изменено) рассказал ИА «24.kg».

Впервые в группу анонимных алкоголиков он пришел в 2000 году. До этого 3-4 раза кодировался, ходил по знахаркам, применял разные методы лечения недуга. Но запои продолжались и по две недели, и по месяцу до тех пор, пока были деньги в кармане. А сегодня он признается: «Я счастлив, что я алкоголик».

Обеспеченное детство

В материальном плане наша семья была обеспеченная. Папа — руководитель, мама тоже в неплохом месте работала. Но отец пил. В то время многие производственники говорили, что все решается через водку. Дома, понятно, регулярно были скандалы, с битьем стекол и ревом мамы. И много бессонных ночей. Кто-то становится потомственным врачом, а я потомственный алкоголик (смеется).

Как все начиналось? Как обычно: на новогодний вечер в школе решили выпить. «Пшеничная», красивая бутылка, до сих пор помню. Выпил граненый стакан в закутке на улице, и мой мир разом изменился. Я вдруг почувствовал себя настолько крутым челом!

Для пацана-восьмиклассника стакан — это многовато. Но я хотел, чтобы это продолжалось долго, и мы взяли еще бутылку... А потом я пытался драться со старшеклассниками, признавался в любви, послал директора школы. Все, о чем я мечтал, сделал за один день и не помню, как оказался дома.

Думаю, что именно в тот момент мой организм нашел ключик в интересное царство. А потом, уже учась в крутой школе, я с другими ребятами начал покуривать анашу, пить таблетки. И мне понравилось. Руслан Мадалиев

Как бы сообразить?

Основная проблема у зависимых заключается в том, что вроде и остановиться хочешь, но не можешь. Функционировать в этом мире нездоровому в трезвом виде очень сложно: нужно нести ответственность, содержать семью, работать. А навыки какие-то со временем теряются. Как общаться с людьми? Как пригласить девушку на свидание? А как целоваться?! В трезвом виде это невозможно: настолько ты в себе становишься неуверенным.

Поэтому для смелости всегда нужно употребить. Думаешь, вот немножко выпью, и все. Однако контроль над употреблением теряется полностью, организму требуется все больше и больше. Получил зарплату и пошел пива попить, а утром проснулся непонятно где с какой-то бабой и без денег, которые ты нес домой, семье на прокорм, за квартиру, за садик. И куча стыда в душе, страха, как жить. И опять пьешь...

В первые годы на работе ты терпел до вечера. Когда появилась сильная зависимость, брал бутылку с собой на завод, ставил ее в стол, и в течение дня чуть-чуть отпивал. Если не было денег, шел в соседний магазин и брал там в долг под зарплату. Если и в магазине не давали и денег не было, то мучался и думал лишь о том, как бы сообразить. Тут уж не до работы!

Нюх на деньги

Чаще всего человек, страдающий алкогольной зависимостью, теряет работу и с каждым годом спускается все ниже по социальной лестнице.

Я был из тех, кто боялся воровать на стороне, и воровал у своих. Мог найти деньги независимо от того, куда мама спрячет. Нюх потрясающий. Однажды заподозрил, что она закопала деньги. И я, как минер, по участку шел и нашел же!

Однажды перелез через забор в дом друзей. Меня поймали и хорошенько побили. Ситуации разные были.

Путь к трезвости

Я пил лет 18. К тому моменту был уже дважды разведен, родители меня дома не оставляли. В очередной раз попал в наркологию.

Мне повезло чуть больше, чем другим: я любил читать. Заинтересовался обменом веществ, ставил разные эксперименты в надежде, что мой организм обновится. Один молодой врач тогда мне сказал, что обмен веществ уже не изменить, и мой организм не сможет так же перерабатывать алкоголь, как организмы нормальных людей.

Это была моя последняя лежка в наркологии. Я понял, что нужно полностью отказаться от алкоголя. Это был январь 2000-го, в больнице узнал о группе анонимных алкоголиков.

Я никогда не писал стихи, а когда выписался, переживал странное состояние и написал стихотворение про алкоголь. Писал часа два в творческих муках, вспотел (смеется). Но после этого смог нормально уснуть. А во сне увидел группу, еще не будучи в ней, видел, как собираются люди и о чем-то говорят. На следующее утро в моем сознании произошел переворот. Я понял, что жил неправильно, был очень эгоцентричным, а надо помогать людям.

Через день пришел в группу и увидел то, что видел во сне... Очень удивился, ведь я был атеистом в душе и в эти причуды никогда не верил. А тут такое!

Все обстоятельства встречи помню до сих пор, потому что тогда началась моя новая жизнь. Не знаю почему, но тогда я вспомнил слова мамы, она говорила: «Ты так хорошо все начинаешь, но ничего не доводишь до конца». Я окончил хорошую школу, был успешным студентом, подавал очень большие надежды когда-то...

И тогда я решил, что одну вещь доведу до конца — буду всю жизнь ходить на занятия в эту группу. И я хожу. Потому что алкоголизм — это неизлечимая болезнь.

Если я не буду ходить в эту группу, то, может быть, и не сорвусь, и не запью снова, но не буду чувствовать себя счастливым, не буду получать духовную подпитку. Если алкоголик не счастлив, нет полноты жизни, то зачем ему нужна эта трезвость?! Руслан Мадалиев

В группе ты заново проживаешь те чувства, создается дистанция от себя прежнего, она не позволяет вернуться в тот ад, из которого ты смог выбраться.

Некоторые алкоголики хотят иметь волшебную таблеточку — один раз выпил и потом бросил пить. Я смеюсь: так не получится — без усилий и по волшебству. Говорят, сколько лет ты пил, столько же и придется выздоравливать.

Больше ни одной капли

Хоть я и не пью уже 17 лет, все равно не могу себе позволить выпить 50 граммов . Вообще ни грамма. Болезнь никуда не ушла. У меня спрашивают: «Что, и на Новый год бокал шампанского не позволяешь себе?» А зачем? Ведь если пить, то нормально — ящик водки (смеется).

Алкоголь, он ведь людям помогает делать то, что они не могут без него: быть такими, какими они мечтали бы. Например, уверенно танцевать. Я люблю ходить в караоке, прихожу и начинаю сразу петь, потому что люди только начали пить. Они не будут петь, пока не напьются, у них не хватает духу. А я научился всему этому без алкоголя: могу пригласить девушку, могу петь, танцевать, выступать на публике.

Вопрос не в том, как бросить пить. Современная медицина поможет очистить организм. Вопрос в том, как не начать пить, научиться получать удовольствие без алкоголя. Группа анонимных алкоголиков дает ответы на эти вопросы. Руслан Мадалиев

Минуты сожаления

Счастлив ли я сегодня? Человек не может быть вечно счастлив. Но я удовлетворен своей жизнью. Я знаю тот ад, в котором жил тогда, когда у меня не было трех сомов на булку хлеба, чтобы семью накормить. И сравниваю с тем, что имею сегодня.

Есть такая фраза: «Я счастлив, что я алкоголик». Если бы я не попал в группу анонимных алкоголиков, то не увидел бы этот мир под другим углом зрения.

Конечно, я сожалею о том, что натворил когда-то. О том, что не дал своим детям того, что мог бы дать сегодня.

Очень часто, когда алкоголики бросают пить, они считают, что им медаль должны повесить и молиться на них. Но это сугубо твои проблемы. Остальному миру по барабану. Я много слышал и видел, что люди и через 10-15 лет могут начать пить. Можно провести аналогию с сахарным диабетом. Если человек придерживается режима, колет себе инсулин, не злоупотребляет сладким, то он может прожить долго, но как только перестает это делать, болезнь тут же напоминает о себе, она ведь никуда не ушла.

Жизнь идет, в ней могут быть потери и расставания, ссоры. Гнев, злость и обида будут накапливаться. И ты можешь сорваться. Нормальный человек пошел, выпил, снял стресс. Это очень быстрый путь — сходить в киоск и выпить 50 граммов спиртного. Сходить же в спортзал или в группу, чтобы выговориться, сложнее, это требует усилий. Но они того стоят.

По данным на 1 января, на наркологическом учете в Кыргызстане состоят 33 тысячи 562 человека, 80 процентов из них — лица с алкогольной зависимостью.

Связаться с группой анонимных алкоголиков можно по телефону: 0(555) 994 105.