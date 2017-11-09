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Общество

Самудинов и Молдокадырова на условия содержания в спецприемнике не жаловались

В Министерстве иностранных дел прокомментировали информацию о задержании Рената Самудинова и Эльнуры Молдокадыровой.

По данным ведомства, 19 октября 2017 года в Посольство КР в США и Канаде поступило уведомление Пограничной службы США о том, что 18 октября были задержаны граждане Кыргызстана Р.Самудинов, 1986 года рождения, и Э.Молдокадырова, 1988 года рождения.

«Для установления причин задержания граждан КР, а также условий их нахождения в спецприемнике сотрудники Посольства КР связались с представителями Погранслужбы и Иммиграционной службы США и выяснили, что у данных граждан отсутствовали разрешительные документы на въезд в Соединенные Штаты. Одновременно с этим стало известно, что сразу же на въезде ими были поданы прошения о предоставлении им политического убежища. В настоящее время данный вопрос находится на рассмотрении иммиграционного суда США. По условиям их содержания в спецприемнике каких-либо жалоб от данных граждан не поступало», — отметили в МИД КР.

«При попытке переговорить с задержанными на предмет возможного оказания им консульского содействия, дежурный записал контактные данные Посольства КР и сообщил, что передаст задержанным гражданам КР. При этом на сегодняшний день данные граждане по каким-либо вопросам в Посольство КР в Вашингтоне не обращались», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что экс-лидер молодежного крыла СДПК Ренат Самудинов с супругой Эльнурой Молдокадыровой, ранее работавшей на телеканале КТРК, задержаны при попытке попасть в Соединенные Штаты Америки через Мексику.
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