Дело об избиении инспектора УПМ Бишкека направлено в суд

Дело по избиению инспектора УПМ направлено в Первомайский суд Бишкека. Подозреваемый на свободе. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Напомним, инцидент произошел в августе. На пересечении проспекта Мира и улицы Горького пьяный водитель напал на инспектора УПМ. Инспектор остановил автомобиль марки «Субару Форест» за нарушение ПДД. Водитель отказался предъявлять документы. Инспектор заподозрил, что тот пьян. Тогда владелец машины напал на инспектора УПМ, ударив его несколько раз в лицо. В результате чего сотрудник УПМ был доставлен в больницу. Дебошир - в УВД Первомайского района Бишкека.

Как сообщается, в тот же день нападавший был отпущен, а через несколько дней было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья» УК КР. Наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.