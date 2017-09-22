20:10
+25
USD 68.49
EUR 81.60
RUB 1.18
Общество

Дело об избиении инспектора УПМ Бишкека направлено в суд

Дело по избиению инспектора УПМ направлено в Первомайский суд Бишкека. Подозреваемый на свободе. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Напомним, инцидент произошел в августе. На пересечении проспекта Мира и улицы Горького пьяный водитель напал на инспектора УПМ. Инспектор остановил автомобиль марки «Субару Форест» за нарушение ПДД. Водитель отказался предъявлять документы. Инспектор заподозрил, что тот пьян. Тогда владелец машины напал на инспектора УПМ, ударив его несколько раз в лицо. В результате чего сотрудник УПМ был доставлен в больницу. Дебошир - в УВД Первомайского района Бишкека.

Как сообщается, в тот же день нападавший был отпущен, а через несколько дней было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья» УК КР. Наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
Ссылка:
просмотров: 147
Версия для печати
Материалы по теме
Дело в отношении сотрудника ОТРК направлено в суд
Суд Саляновой. Судья опять спорит с адвокатом и общественным защитником
Суд Тологонова. На адвоката-прогульщика составили протокол
Суд Саляновой. Общественный защитник заявила отвод судье
Дело Самакова. Из-за болезни подсудимого процесс вновь отложен
Суд Саляновой. Опять скандал — ругаются судья и общественный защитник
Как судят Аиду Салянову. Пять цитат с процесса
Суд Саляновой. На процесс прибыл омбудсмен Кубат Оторбаев
В ГСИН пояснили, почему Жапарова не отпустили на похороны отца
Суд Саляновой. Ругаются судья и адвокат
Популярные новости
Сапар Исаков: Бурный рост Кыргызстана будет связан с&nbsp;именем Стивена Сигала Сапар Исаков: Бурный рост Кыргызстана будет связан с именем Стивена Сигала
Первые леди. Какими нарядами они удивили Генеральную Ассамблею ООН Первые леди. Какими нарядами они удивили Генеральную Ассамблею ООН
Депутат ЖК&nbsp;о&nbsp;том, как Департамент лекарств незаконно зарабатывает миллионы Депутат ЖК о том, как Департамент лекарств незаконно зарабатывает миллионы
Один из&nbsp;кандидатов в&nbsp;президенты Кыргызстана намерен судиться с&nbsp;ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Один из кандидатов в президенты Кыргызстана намерен судиться с ИА «24.kg»
Бизнес
Выиграйте мечту вместе с&nbsp;АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Выиграйте мечту вместе с АЗС «Газпромнефть»
Новая акция от&nbsp;БТА Банка и&nbsp;магазина &laquo;Светофор&raquo; Новая акция от БТА Банка и магазина «Светофор»
Ты&nbsp;студент? Вперед в&nbsp;офисы&nbsp;О! подключать выгодный тариф Ты студент? Вперед в офисы О! подключать выгодный тариф
Этот странный Digital. Как приручить и&nbsp;заставить работать на&nbsp;себя Этот странный Digital. Как приручить и заставить работать на себя