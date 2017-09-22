В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по делу экс-министра юстиции Аиды Саляновой. На процессе стороны перешли к прениям сторон.

В них хотела выступить общественный защитник Рабига Сыдыкова, однако суд дал слово адвокату подсудимой Чинаре Джакупбековой. Однако та сказала, что не готова к прениям.

«Я не готова. Сейчас пусть выступит общественный защитник. В моем выступлении будет компьютерная графика», — сказала юрист.

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Судья Кубанычбек Касымбеков попросил секретаря занести в протокол то, что адвокат до сих пор не готова. Он объявил замечание юристу.

Судья заявил, что выступление общественного защитника не предусмотрено Уголовно-процессуальным кодексом. Однако адвокат заявила, что УПК предусмотрено выступление законного представителя. После чего судья разрешил выступить в прениях Рабиге Сыдыковой. Та начала говорить, но тут вмешался один из обвинителей — Нурлан Тагаев, который попросил суд остановить прения и не давать слово представителю экс-генпрокурора. В зале поднялся шум. Присутствующие призвали прокуроров не пятнать честь мундира.

В итоге после словесной перепалки и вмешательства омбудсмена Кубата Оторбаева общественный защитник продолжила выступление в прениях.

Аида Салянова обвиняется в злоупотреблении служебным положением. Прокуроры просят для нее восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества.