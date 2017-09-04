В суде по делу Саляновой заслушали ее телефонный разговор с Жылдыз Мамбеталиевой

В суде по делу экс-министра юстиции и генерального прокурора Аиды Саляновой подходит к концу исследование материалов. Сегодня заслушали телефонный разговор подсудимой с главным свидетелем обвинения — бывшей главой Минюста Жылдыз Мамбеталиевой.

Разговор состоялся в декабре 2016 года. В нем Жылдыз Мамбеталиева признала, что Аида Салянова приняла законное, а не политическое решение, возобновив в 2010 году адвокатскую лицензию Алексею Елисееву. Более того, Мамбеталиева отметила, что оснований для отказа Елисееву не было.

Аиду Салянову обвиняют в злоупотреблении должностным положением, когда она в 2010 году, будучи министром юстиции, по версии следствия, незаконно возобновила лицензию Алексею Елисееву, в отношении которого возбудили уголовное дело по ряду статей УК КР.