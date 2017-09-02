Обвиняемым по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга продлили срок ареста

Басманный суд Москвы вчера по ходатайству следствия продлил срок ареста шести обвиняемым по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста на три месяца обвиняемым Б. Эргашеву, А. Махмудову, Ш. Каримовой, А. Азимову, М. Эрматову и М. Мирзаалимову. Каримовой, Махмудову и Эргашеву срок ареста продлен до 6 декабря, Эрматову — до 10 декабря, Азимову — до 19 декабря, Мирзаалимову — до 26 декабря», — сказала она.

Взрыв произошел в петербургском метро 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». Другой взрыв (на станции «Площадь Восстания») удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Жертвами теракта стали 15 пассажиров метро, пострадавшими признаны 102 человека.

Террорист, который привел в действие взрывное устройство, погиб. По данным Следственного комитета, это гражданин РФ, являющийся уроженцем Кыргызстана, Акбаржон Джалилов.

По делу арестованы 11 человек, срок следствия по делу установлен до 3 октября. Ходатайства следователя о продлении срока ареста шести обвиняемым суд рассмотрел 1 сентября. В отношении остальных пяти остальных аналогичные ходатайства будут рассмотрены 4 сентября.