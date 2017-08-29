Суд оставил Садыра Жапарова в СИЗО

Суд отказал в удовлетворении ходатайства адвоката Садыра Жапарова Шарабидина Токтосунова об изменении подсудимому меры пресечения на домашний арест.

«Прошу, учитывая его заслуги перед отечеством и то, что сам пострадавший просит оправдать Жапарова, освободить его под домаший арест», — сказал адвокат.

Напомним, Садыр Жапаров приговорен Первомайским районным судом к 11,5 года колонии усиленного режима. Его оправдали по трем статьям УК КР — «Хулиганство», «Угроза убийством» и «Применение насилия в отношении представителя власти». Однако признали виновным по статье 227 «Захват заложника».