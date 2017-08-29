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Общество

Эмилбек Каптагаев обратился в суд по делу Садыра Жапарова с жалобой

В Бишкекском городском суде, где сегодня началось рассмотрение дела Садыра Жапарова, стало известно, что, кроме адвоката подсудимого, в суд второй инстанции пожаловался и потерпевший Эмилбек Каптагаев.

Он считает, что приговор, вынесенный судьей Первомайского районного суда Эмилем Каиповым в отношении Садыра Жапарова, необоснованный. По мнению Каптагаева, который неоднократно отказывался поддерживать обвиние, Жапаров должен быть оправдан.

Напомним, Садыр Жапаров приговорен Первомайским районным судом к 11,5 года колонии усиленного режима. Его оправдали по трем статьям — «Хулиганство», «Угроза убийством» и «Применение насилия в отношении представителя власти». Однако признали виновным по статье 227 УК КР за взятие в заложники на митинге в городе Караколе в 2013 году бывшего тогда полномочным представителем правительства в Иссык-Кульской области Эмилбека Каптагаева. Потерпевший же утверждает, что Жапарова не было в числе тех, кто брал его в заложники.
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