09:14
+32
USD 68.46
EUR 80.75
RUB 1.16
Общество

Президент Кыргызстана рассказал, почему долго не навещал пострадавших в Узгене

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев рассказал, почему долгое время не мог навестить пострадавших от оползней жителей Узгенского района Ошской области. Об этом он заявил на встрече с жителями села Ынтымак (бывшее Жаман Адыр).

По его словам, несмотря на отсутствие возможности приехать к пострадавшим, он держал на контроле вопрос оказания им помощи. «Судя по тому, что сильно хвалите меня, видимо аким и глава айыл окмоту хорошо вас подготовили. Но поверьте, я не мог приехать, хотя сильно переживал за вас, через день вызывал МЧС, обсуждали вопрос на еженедельных встречах с премьер-министром. Я думал, что соберу деньги и потом поеду», — рассказал президент.

Он отметил, что пострадавшим жителям района оказали помощь и иностранные граждане. «Те деньги, которые я вам выделил, не бюджетные, их дали двое-трое граждан другой страны. Я не могу назвать их фамилии. Я им сказал, что в Кыргызстане трудности, и они дали из своих денег» — отметил глава государства.

Напомним, в апреле 2017 года в айыльных округах Зергер и Жалпак Таш произошли оползни, погибли 24 человека и сотни семей были вынуждены переселиться.
Ссылка:
просмотров: 530
Версия для печати
Материалы по теме
Еще 12 миллионов взыскал суд в пользу президента Кыргызстана
Прокурор считает, что между Атамбаевым и африканским диктатором есть связь
Дело Текебаева. Вход в Дом правительства в 2010 году охраняли автоматчики
Из-за перехода на кириллицу мы не можем прочитать то, что писали наши предки
Виновникам ДТП из числа «золотой молодежи» родители теперь не помогут
Выпускник школы помогал отцу чинить крышу, когда его позвали к Атамбаеву
Неделя-24: что вы могли пропустить
Неделя-24: что вы могли пропустить
Неделя-24: что вы могли пропустить
Генпрокуратура Кыргызстана отозвала иски к «Азаттыку»
Популярные новости
В&nbsp;Московском районе опять назревает межнациональный конфликт В Московском районе опять назревает межнациональный конфликт
Азимбек Бекназаров объяснил, почему он&nbsp;&laquo;врал&raquo; в&nbsp;суде над Омурбеком Текебаевым Азимбек Бекназаров объяснил, почему он «врал» в суде над Омурбеком Текебаевым
С&nbsp;1&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане повысят пенсии С 1 октября в Кыргызстане повысят пенсии
В Кыргызстане суд закрыл телеканал «Сентябрь» В Кыргызстане суд закрыл телеканал «Сентябрь»
Бизнес
И&nbsp;снова Globus, теперь и&nbsp;в&nbsp;микрорайоне &laquo;Тунгуч&raquo; И снова Globus, теперь и в микрорайоне «Тунгуч»
С&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; дети под присмотром С MegaCom — дети под присмотром
В&nbsp;День знаний получи 4G&nbsp;Wi-Fi-роутер в&nbsp;подарок от&nbsp;MegaCom В День знаний получи 4G Wi-Fi-роутер в подарок от MegaCom
&laquo;Элдик Интернет&raquo; от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; лучшее для народа! «Элдик Интернет» от MegaCom — лучшее для народа!