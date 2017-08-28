Президент Кыргызстана рассказал, почему долго не навещал пострадавших в Узгене

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев рассказал, почему долгое время не мог навестить пострадавших от оползней жителей Узгенского района Ошской области. Об этом он заявил на встрече с жителями села Ынтымак (бывшее Жаман Адыр).

По его словам, несмотря на отсутствие возможности приехать к пострадавшим, он держал на контроле вопрос оказания им помощи. «Судя по тому, что сильно хвалите меня, видимо аким и глава айыл окмоту хорошо вас подготовили. Но поверьте, я не мог приехать, хотя сильно переживал за вас, через день вызывал МЧС, обсуждали вопрос на еженедельных встречах с премьер-министром. Я думал, что соберу деньги и потом поеду», — рассказал президент.

Он отметил, что пострадавшим жителям района оказали помощь и иностранные граждане. «Те деньги, которые я вам выделил, не бюджетные, их дали двое-трое граждан другой страны. Я не могу назвать их фамилии. Я им сказал, что в Кыргызстане трудности, и они дали из своих денег» — отметил глава государства.

Напомним, в апреле 2017 года в айыльных округах Зергер и Жалпак Таш произошли оползни, погибли 24 человека и сотни семей были вынуждены переселиться.