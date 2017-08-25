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Общество

Сохранить снежного барса можно с помощью автомобилей

Сохранить снежного барса и его ареал обитания можно с помощью автомобилей. Идею на международном форуме по сохранению снежного барса и его экосистем предложила глава программы по биоразнообразию ПРООН Мидори Пэкстон.

По ее словам, в США существует практика, когда госорганы реализуют гражданам автомобильные номера с силуэтами диких животных.

За подобные номера, люди ежегодно платят по $20. Эти средства напрявляются на мероприятия по сохранению диких животных и ареалы их обитания.

Мидори Пэкстон

Она отметила, что подобные способы привлечения средств могут служить постоянными источниками финансов, направленных на защиту дикой природы.

В Бишкеке проходит международный форум по сохранению снежного барса и его экосистем. В нем участвуют делегаты из 12 стран, где обитают снежные барсы, руководители и представители международных и донорских организаций.
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