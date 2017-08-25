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Общество

Большая угроза для снежного барса — изменение климата

Большая угроза для снежного барса - это изменение климата. Об этом на Международном форуме по сохранению дикого животного и его экосистем сказал генеральный директор отдела лесов и специальный секретарь министерства окружающей среды, лесов и изменения климата Индии Сидханта Дас.

По его словам, илбирс живет в горной местности с низкой температурой, и глобальное потепление климата отрицательно влияет на его популяцию. «За последние 15 лет температура на земном шаре повысилась на 0,2 градуса по Цельсию. Прогнозируется, что до 2050 года температура повысится на 2 градуса», — сказала Сидханта Дас.

Как он отметил, прогнозируется, что в XXI веке температура повысится до 6 градусов по Цельсию.

«Используя самые современные технологии, мы стараемся снизить температуру на 1-1,5 градуса, и потепление не должно превышать 1,9 градуса по Цельсию», — сообщил представитель Индии.

В Бишкеке проходит Международный форум по сохранению снежного барса и его экосистем, в котором принимают участие делегаты из 12 стран ареала обитания животного. В 2013 году в столице Кыргызстана также прошел первый Международный форум по сохранению барса, была принята Бишкекская декларация. По информации Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства, в нашей стране популяция снежного барса варьируется от 350 до 500 особей.
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