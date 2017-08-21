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Общество

Началось строительство одного из участков дороги Ош — Баткен — Исфана

В Баткенской области начались подготовительные работы строительства участка дороги Кызыл-Кия — Кок-Талаа дороги Ош - Баткен - Исфана. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представительства правительства в регионе.

По ее данным, участок дороги составляет 33 километра. Его строительство финансируется Исламским банком развития, сметная стоимость — $20 миллионов.

Как отмечается, подрядчиком строительства выступает турецкая компания «Алки», которая намерена привлекать местных рабочих и завершить строительство за два года.

Как рассказали ИА «24.kg» в полномочном представительстве правительства, вдоль участка расположены села Марказского и Майданского айыл окмоту, и, возможно, будут снесены деревья, заборы и другие строения, препятствующие строительству будущей дороги.
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