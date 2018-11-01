В Балыкчи строители дороги устроили забастовку

В Балыкчи строителям дороги долгое время не выплачивают зарплату. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их данным, рабочие устроили забастовку. Они не получают денег с лета. Сейчас все работы приостановлены. Люди разместили технику на участке объездной дороги в Балыкчи.

В Министерстве транспорта и дорог 24.kg подтвердили информацию о долге в 251,1 миллиона сомов.

«Сейчас рассчитываются по образовавшемуся долгу. Необходимо отметить, что подрядчик должен иметь собственные оборотные средства. В случае образования долга он должен рассчитаться с субподрядными организациями по заработной плате и другим выплатам. Но у «Лонг хай» нет средств, поэтому постоянно возникают проблемы с выплатой зарплаты и других отчислений», — прокомментировали в Минтрансе.

Проект по реконструкции дороги профинансирован примерно наполовину. Сумма контракта — 6 миллиардов 803,5 миллиона сомов. Объем выполненных работ оценивают в 3 миллиарда 786,1 миллиона сомов.