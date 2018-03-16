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Происшествия

На автодороге Бишкек — Ош сошло еще несколько лавин

На автодороге Бишкек — Ош 15 марта сошло еще несколько лавин. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, на 222-м километре сошла снежная лавина объемом 480 кубических метров, участок расчищен. На 226-м километре сошла лавина объемом 1 тысяча, на 221-м — 1,8 тысячи кубометров. На всех участках производят расчистку, пострадавших нет.

Напомним, 13 марта на 246-м километре сошла лавина объемом 2,5 миллиона кубометров, на трассе оказалось 144 тысячи кубометров снега. Дорогу закрыли на три дня для расчистки.

На посту «Сосновка» скопилось 150 грузовых и 46 легковых автомашин, на посту «Арал» — 59 легковых и 24 большегруза, в Таласском районе в селе Талды-Булак — 5 грузовых и 10 легковых автомобилей.
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