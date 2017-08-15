Дело Текебаева. Процесс отложен до завтра

В суде по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова объявлен перерыв до завтра.

Адвокат Чинара Джакупбекова продолжит выступать в прениях. После многочисленных требований защитников, обвиняемых, их сторонников, родственников и омбусмена КР, председательствующий Айбек Эрнис уулу наконец уступил и решил перенести слушания.

Напомним, ранее подсудимый Текебаев почувствовал себя плохо, ему вызвали бригаду медиков. Но и после этого судья заседание не прервал.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов обвиняются в коррупции. Гособвинение просит 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества лидеру партии «Ата Мекен». А бывшему министру чрезвычайных ситуаций — 8 лет с конфискацией имущества и запретом обоим три года занимать государственную должность.