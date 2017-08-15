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Общество

Дело Текебаева. Ежовщина, пытки, беспредел — адвокаты возмущены нарушениями

В суде по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова адвокаты заявляют о пытках и требуют отложить процесс.

Председательствующий Айбек Эрнис уулу решил завершить сегодня прения сторон и продлил заседание до 22.00.

У подсудимого Омурбека Текебаева поднялось давление и ему вызвали бригаду врачей скорой медицинской помощи. На время обследования судья объявил получасовой перерыв.

Адвокаты ранее пррсили перенести слушание и завершить прения завтра. Однако Айбек Эрнис уулу отказал им. Адвокаты потребовали омбудсмена Кыргызстана.

Кубат Оторбаев прибыл в суд.

В зале слышны крики о пытках, беспределе и нарушениях. Судья и адвокаты спорят о том, нарушается ли Трудовой кодекс или нет.

Айбек Эрнис уулу выносит представителю защиты подсудимых Канату Хасанову частное определение за препятствование работе суда.

Экс-президент переходного периода Роза Отунбаева, находящаяся в зале суда, заявляет о «ежовщине». Суд постановляет вывести ее из зала. Юристы заявляют, что экс-президент страны - лицо неприкосновенное. Однако Розу Отунбаеву конвой заставляет покинуть суд.

Судья Айбек Эрнис уулу в ответ на претензии вновь повторяет, что судебное разбирательство проводится по нормам УПК и призывает адвокатов сесть на места и не устраивать ликбез.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов обвиняются в коррупции. Гособвинение просит 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества лидеру партии «Ата Мекен». А бывшему министру чрезвычайных ситуаций — 8 лет с конфискацией имущества и запретом обоим три года занимать государственную должность.
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