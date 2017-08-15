Дело Текебаева. В суде опять перепалка

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова продолжаются прения сторон.

Выступает адвокат подсудимого лидера партии «Ата Мекен» Чинара Джакупбекова. Она просит исследовать в ходе прений выступление Текебаева на конституционном совещании 13 мая 2010 года. В тот день, по версии следствия и показаниям российского бизнесмена Леонида Маевского, он встретился с подсудимыми, которые требовали с него $1 миллион за продажу активов MegaCom.

Чинара Джакупбекова отметила, что заслушать выступление важно. Так как не только хронометраж, но и содержание доказывает — Текебаев никак не мог именно в этот день встречаться с Маевским и обедать с ним в ресторане.

Председательствуюший судья Айбек Эрнис уулу перебил адвоката, заявив, что это выступление к делу не относится.

«Еще как относится. Мы должны исследовать этот момент сейчас. Мы можем защищать нашего подзащитного любыми доступными способами. Вы нас ограничиваете», — возмутилась Джакупбекова и начала зачитывать речь.

«Джакупбекова, перестаньте! Если вы не будете слушать председательствующего, получите замечание и ваши прения будут остановлены», — предупредил Айбек Эрнис уулу.