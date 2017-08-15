Дело Текебаева. Еще один адвокат заявляет о несостоятельности следствия

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова продолжаются прения сторон.

Выступает адвокат подсудимого Чинара Джакупбекова. По ее словам, следователи так и не смогли доказать, и в материалах дела этого нет, какими именно властными полномочиями, будучи в составе временного правительства в 2010 году, был наделен Омурбек Текебаев.

По версии следствия, именно эти самые полномочия могли способствовать решению вопроса продажи активов компании MegaCom за $1 миллион российским бизнесменам - Леониду Маевскому и Алексею Модину.

Чинара Джакупбекова утверждает, и в материалах дела не отражено, какую угрозу за собой повлекли действия Текебаева.

Юрист напомнила, что впервые о взятке в $1миллион заявил бывший соратник Текебаева, Омурбек Абдырахманов в интервью одной из кыргызскоязычных газет. Текебаев подал в суд за клевету и выиграл.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов обвиняются в коррупции. Гособвинение просит 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества лидеру партии «Ата Мекен». А бывшему министру чрезвычайных ситуаций — 8 лет с конфискацией имущества и запретом обоим три года занимать государственную должность.