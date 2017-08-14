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Общество

Суд по делу сторонников Жапарова отложен. Не явился адвокат

Суд по делу сторонников Садыра Жапарова отложен из-за неявки адвоката подсудимых Шарабидина Токтосунова. По словам других адвокатов, Токтосунов уехал на похороны.

Следующий процесс назначен на 18 августа в 10.00.

Напомним, 25 марта 2017 года Садыр Жапаров прибыл в Кыргызстан и в тот же день был задержан сотрудниками ГКНБ. В его поддержку сторонники экс-депутата организовали митинг. За массовые беспорядки в ходе акции были задержаны 90 человек. Двоим из них было вынесено предупреждение. В отношении 64 человек суд принял административный арест от 2 до 5 суток.  На 12 человек наложили штраф. Еще 12 оказались на скамье подсудимых и обвиняются в хулиганстве, сопротивлении власти, умышленном уничтожении чужого имущества.
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