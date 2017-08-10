ИА «24.kg» подготовило фоторепортаж с военной авиабазы Организации Договора о коллективной безопасности «Кант», где сегодня произошло приятное для наших вооруженных сил событие. Российские коллеги подарили Кыргызстану два военно-транспортных самолета АН-26.

Кроме того, на территории базы Минобороны России построило современную авиационную технико-эксплутатационную часть, которая будет обслуживать отечественную военную авиатехнику.

«Киргизские специалисты могут самостоятельно проводить диагностику, ремонт и регламентные работы по обслуживанию авиационной техники и оборудования, а также развивать свои летные навыки», — сказал замминистра обороны РФ Александр Фомин на церемонии передачи военной техники и оборудования.