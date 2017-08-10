15:11
+18
USD 69.41
EUR 81.43
RUB 1.16
Общество

Авиабаза «Кант»: когда подарок — самолет

ИА «24.kg» подготовило фоторепортаж с военной авиабазы  Организации Договора о коллективной безопасности «Кант», где сегодня произошло приятное для наших вооруженных сил событие. Российские коллеги подарили Кыргызстану два военно-транспортных самолета АН-26.

Кроме того, на территории базы Минобороны России построило современную авиационную технико-эксплутатационную часть, которая будет обслуживать отечественную военную авиатехнику.

«Киргизские специалисты могут самостоятельно проводить диагностику, ремонт и регламентные работы по обслуживанию авиационной техники и оборудования, а также развивать свои летные навыки», — сказал замминистра обороны РФ Александр Фомин на церемонии передачи военной техники и оборудования.  
Ссылка:
просмотров: 270
Версия для печати
Материалы по теме
Соколы прилетели в Кант. Будут учения
Минтранс Кыргызстана закупит три новых самолета
Открываются авиарейсы из Ташкента и Новосибирска на Иссык-Куль
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть&nbsp;2 Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть 2
Ремонт подземок в&nbsp;Бишкеке: бюджетных денег не&nbsp;жалко Ремонт подземок в Бишкеке: бюджетных денег не жалко
Эдвард Майлс: Бараньи глаза больше есть не&nbsp;хочу Эдвард Майлс: Бараньи глаза больше есть не хочу
Археологи из&nbsp;Кыргызстана и&nbsp;Турции обнаружили гробницу Караханидов в&nbsp;Нарыне Археологи из Кыргызстана и Турции обнаружили гробницу Караханидов в Нарыне
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! обеспечит паломников выгодной связью во&nbsp;время хаджа Мобильный оператор О! обеспечит паломников выгодной связью во время хаджа
MegaCom снова радует своих абонентов бонусами и&nbsp;подарками MegaCom снова радует своих абонентов бонусами и подарками
Открылся новый магазин O!Store в&nbsp;супермаркете Globus. Заходите в&nbsp;гости! Открылся новый магазин O!Store в супермаркете Globus. Заходите в гости!
Кабмин поддерживает проект Кыргызтелекома по&nbsp;запуску &laquo;Безопасного города&raquo; Кабмин поддерживает проект Кыргызтелекома по запуску «Безопасного города»