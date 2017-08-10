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Общество

Знаменитый Евгений Касперский покорил ледники кыргызского Тянь-Шаня

Евгений Касперский, российский программист, написал в своем «Живом Журнале» о прогулках по тянь-шаньским ледникам. 

«Ледники в непосредственной близости я наблюдал в разных местах: в Патагонии, в Альпах, на Кавказе и Алтае, там даже немного погулял по леднику», - написал Касперский.  

По мнению известного программиста, гулять по ледниковым моренам непросто, но весьма замечательно. 

«Идти напрямик не получается - в основном приходится петлять между каменными насыпями и ледниковыми «айсбергами». По осыпям идти неудобно - они, правильно, осыпаются. По льду тоже случается скользить и падать на разные части тела. Тем паче, что льда иногда не видно под присыпавшей его мелкой щебенкой. Но красота и восторг во все стороны!» - пишет Касперский.  

Евгений Касперский выразил сожаление, что с группой не было ни одного геолога, который мог бы разъяснить тайны происхождения разно-фиолетовых пород, а также какими подземными чудесами появляются мраморы, полосатые граниты и прочие каменные природные художества.  

«Ледник Южный Иныльчек - очень длинный, а посему очень полосатый. С разных сторон в него вливаются ледниковые притоки с камнями разных окрасов. Где-то на поверхности преобладают камни, а где-то, местами, почти чистый лед. Результат сей природной метаморфозы выглядит забавно, а иногда очень масштабно, особенно если залезть куда повыше и оттуда оглядеть просторы во все стороны», -  пишет Касперский.  

Справка ИА «24.kg».  Евгений Касперский - один из ведущих мировых специалистов в сфере информационной безопасности и один из основателей, основной владелец и нынешний глава АО «Лаборатория Касперского» — международной компании, занимающейся разработкой решений для обеспечения IT-безопасности, имеющей более 30 региональных офисов и ведущей продажи в 200 странах.  Лауреат Государственной премии РФ в области науки и технологий за 2008 год. В прессе характеризуется как «гроза компьютерной преступности».  
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