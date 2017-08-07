13:31
+36
USD 69.38
EUR 82.44
RUB 1.15
Общество

Сторонники Жапарова: Меня судят потому, что я не отдал деньги

«Меня судят потому, что я не отдал «ментам» деньги» — рассказал на судебном процессе по делу сторонников экс-депутата Садыра Жапарова подсудимый Айдынбек Шамшидин уулу.

Читайте по теме
Замминистра приказал меня «закрыть», узнав, что я сын Жапарова

По его показаниям, утром 25 марта 2017 года его отца выписали из больницы. А вечером они должны были лететь домой в город Ош. Он на такси отправил отца домой в микрорайон «Джал», а сам пошел во Дворец спорта посмотреть соревнования по борьбе между Кыргызстаном и Грузией.

«У Дворца спорта было много народу. Я задержался посмотреть, что происходит. Они куда-то пошли. Я за ними. Я актер. Незадолго до этого прошел пробы и утвержден на роль. И как актер, не мог пропустить такого события. Мы должны наблюдать поведение людей в различных ситуациях. Толпа пришла к зданию ГКНБ. Когда началась стрельба, я испугался и убежал оттуда. Дошел до перекрестка неподалеку и ждал там вызванного такси. Ко мне подошли сотрудники милиции, ударили несколько раз и усадили в машину. В машине сидели парни спортивного телосложения, но без милицейской формы. Они начали меня душить и избивать. Я был без сознания, когда с меня сняли ремень и связали меня. Я потерял обувь. В РОВД я ходил без конца по кабинетам и давал показания. Они недоумевали, что со мной делать. Потом предложили отдать $200, которые были у меня в кармане. Я отказался. Меня избили, и я должен был им еще деньги дать?! И вот за это я теперь оказался подсудимым», — сообщил Айдынбек Шамшидин уулу в суде.

Мужчина опроверг показания сотрудника 10-го управления ГУВД города Бишкека о том, что видел, как будто бы он на митинге говорил в микрофон.

Я до последнего наивно надеялся, что меня отпустят. Не думал, что вот так можно поймать, избить и осудить человека. Спрашивал у всех, отпустят ли меня сегодня, успею ли я на самолет. Мне отвечали: «Конечно, отпустим».

Айдынбек Шамшидин уулу

Ссылка:
просмотров: 456
Версия для печати
Материалы по теме
Замминистра приказал меня «закрыть», узнав, что я сын Жапарова
Дело Текебаева. Ни сомы, ни юани подсудимый не брал
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть 2
Дело Текебаева. Подсудимый: Я могу выпить вина чуть-чуть, водку не пью
Дело Текебаева. Подсудимый: Не родился еще тот человек, кто может посадить меня
Дело Текебаева. Подсудимый признался: как социалист он за национализацию
Дело Текебаева. Подсудимый: Абдырахманов не видел в моем кабинете Маевского
Дело Текебаева. Подсудимый опроверг показания еще одного свидетеля обвинения
Дело Текебаева. Подсудимый рассказал о поездке в Москву 1 сентября 2010 года
На суде по делу сторонников Жапарова ругаются прокурор, адвокат и подсудимый
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть&nbsp;2 Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть 2
Ремонт подземок в&nbsp;Бишкеке: бюджетных денег не&nbsp;жалко Ремонт подземок в Бишкеке: бюджетных денег не жалко
Подписан закон о&nbsp;выплате суйунчу за&nbsp;рождение ребенка Подписан закон о выплате суйунчу за рождение ребенка
Эдвард Майлс: Бараньи глаза больше есть не&nbsp;хочу Эдвард Майлс: Бараньи глаза больше есть не хочу
Бизнес
В&nbsp;районе Ак-Орго открылся супермаркет Globus В районе Ак-Орго открылся супермаркет Globus
&laquo;Золотые&raquo; и&nbsp;&laquo;серебряные&raquo; номера от&nbsp;MegaCom со&nbsp;скидкой 50&nbsp;процентов «Золотые» и «серебряные» номера от MegaCom со скидкой 50 процентов
Личный кабинет О! &mdash;&nbsp;самый простой и&nbsp;быстрый способ управления связью Личный кабинет О! — самый простой и быстрый способ управления связью
Заявление компании Penwell Заявление компании Penwell