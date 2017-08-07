Сторонники Жапарова: Меня судят потому, что я не отдал деньги

«Меня судят потому, что я не отдал «ментам» деньги» — рассказал на судебном процессе по делу сторонников экс-депутата Садыра Жапарова подсудимый Айдынбек Шамшидин уулу.

Читайте по теме Замминистра приказал меня «закрыть», узнав, что я сын Жапарова

По его показаниям, утром 25 марта 2017 года его отца выписали из больницы. А вечером они должны были лететь домой в город Ош. Он на такси отправил отца домой в микрорайон «Джал», а сам пошел во Дворец спорта посмотреть соревнования по борьбе между Кыргызстаном и Грузией.

«У Дворца спорта было много народу. Я задержался посмотреть, что происходит. Они куда-то пошли. Я за ними. Я актер. Незадолго до этого прошел пробы и утвержден на роль. И как актер, не мог пропустить такого события. Мы должны наблюдать поведение людей в различных ситуациях. Толпа пришла к зданию ГКНБ. Когда началась стрельба, я испугался и убежал оттуда. Дошел до перекрестка неподалеку и ждал там вызванного такси. Ко мне подошли сотрудники милиции, ударили несколько раз и усадили в машину. В машине сидели парни спортивного телосложения, но без милицейской формы. Они начали меня душить и избивать. Я был без сознания, когда с меня сняли ремень и связали меня. Я потерял обувь. В РОВД я ходил без конца по кабинетам и давал показания. Они недоумевали, что со мной делать. Потом предложили отдать $200, которые были у меня в кармане. Я отказался. Меня избили, и я должен был им еще деньги дать?! И вот за это я теперь оказался подсудимым», — сообщил Айдынбек Шамшидин уулу в суде.

Мужчина опроверг показания сотрудника 10-го управления ГУВД города Бишкека о том, что видел, как будто бы он на митинге говорил в микрофон.