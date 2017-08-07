«Замминистра приказал меня «закрыть», узнав, что я сын Жапарова», — сообщил на судебном процессе по делу сторонников экс-депутата Садыра Жапарова его сын Рустам.

По его словам, 25 марта 2017 года он вместе с другом Байгазы Казиевым, который тоже проходит по этому делу подсудимым, поехал на пропускной пункт «Акжол» встретить отца. Оттуда его отца увезли сотрудники Госкомитета национальной безопасности. За их машинами он не успел. И сразу поехал к зданию ГКНБ. Остальные родственники и сторонники Жапарова пришли туда позже.

«Когда начались беспорядки, я увидел, что пять—шесть человек избивают одного. Потом разглядел, что бьют моего младшего двоюродного брата. Подбежал помочь ему. Меня тоже стали избивать. Я закрыл руками лицо и не видел, кто был в автобусе, когда нас с братом туда затащили. Не видел, кто разбил стекло. А в РОВД ко мне подошел заместитель министра внутренних дел и спросил, кто я. Когда я ответил, что сын Садыра Жапарова, он приказал «закрыть» меня», — рассказывает Рустам Жапаров.

По показаниям Рустама Жапарова, на следствии он отказался давать показания. На суде он впервые рассказывает о событиях 25 марта возле здания ГКНБ в Бишкеке.

Напомним, 12 человек, задержанных на митинге в поддержку Садыра Жапарова, обвиняются в хулиганстве, сопротивлении власти и умышленном уничтожении чужого имущества.