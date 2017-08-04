В космос отправят «капсулу времени» с лучшей цитатой пользователей соцсетей

У юзеров есть возможность увековечить свои лучшие мысли и отправить их на корабль «Вояджер-1», сообщило издание life.ru со ссылкой на сайт НАСА.

У пользователей соцсетей появился шанс отправить свои мысли в космос. Американское космическое агентство НАСА с 1 августа начало собирать интересные цитаты юзеров. Лучшее из них отправят на один из зондов миссии «Вояджер».

Чтобы высказывание попало на конкурс, его нужно опубликовать в «Фейсбуке», «Твиттере» или «Инстаграме» до 15 августа. Оно должно содержать не более 60 символов, а под постом необходимо поставить хештег #MessageToVoyager.

Лучшее из высказываний будет выбрано командой миссии, и уже 5 сентября оно отправится на золотую пластинку зонда «Вояджер-1».

«Наша планета может исчезнуть, но «Вояджер» еще долго будет путешествовать в космосе и нашей галактике. Что бы вы хотели добавить в сообщение «капсулы времени»?» — цитирует CNN проектного менеджера миссии Сьюзи Додд.

Миссия «Вояджер» в лице зондов-близнецов «Вояджер-1» и «Вояджер-2» запущена в космос в сентябре 1977 года для исследования дальних планет Солнечной системы. На сегодня это самая долгая космическая миссия.