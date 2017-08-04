20:22
+30
USD 69.33
EUR 82.11
RUB 1.14
Общество

В космос отправят «капсулу времени» с лучшей цитатой пользователей соцсетей

У юзеров есть возможность увековечить свои лучшие мысли и отправить их на корабль «Вояджер-1», сообщило издание life.ru со ссылкой на сайт НАСА.

У пользователей соцсетей появился шанс отправить свои мысли в космос. Американское космическое агентство НАСА с 1 августа начало собирать интересные цитаты юзеров. Лучшее из них отправят на один из зондов миссии «Вояджер».

Чтобы высказывание попало на конкурс, его нужно опубликовать в «Фейсбуке», «Твиттере» или «Инстаграме» до 15 августа. Оно должно содержать не более 60 символов, а под постом необходимо поставить хештег #MessageToVoyager.

Лучшее из высказываний будет выбрано командой миссии, и уже 5 сентября оно отправится на золотую пластинку зонда «Вояджер-1».

«Наша планета может исчезнуть, но «Вояджер» еще долго будет путешествовать в космосе и нашей галактике. Что бы вы хотели добавить в сообщение «капсулы времени»?» — цитирует CNN проектного менеджера миссии Сьюзи Додд.

Миссия «Вояджер» в лице зондов-близнецов «Вояджер-1» и «Вояджер-2» запущена в космос в сентябре 1977 года для исследования дальних планет Солнечной системы. На сегодня это самая долгая космическая миссия.
Ссылка:
просмотров: 70
Версия для печати
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть&nbsp;2 Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть 2
&laquo;Мои 24&raquo;. Один день из&nbsp;жизни бишкекского гея «Мои 24». Один день из жизни бишкекского гея
ФСБ России распространила видеозапись задержания уроженцев Средней Азии ФСБ России распространила видеозапись задержания уроженцев Средней Азии
Бишкек глазами марокканки Бушры Махтоум Бишкек глазами марокканки Бушры Махтоум
Бизнес
&laquo;Золотые&raquo; и&nbsp;&laquo;серебряные&raquo; номера от&nbsp;MegaCom со&nbsp;скидкой 50&nbsp;процентов «Золотые» и «серебряные» номера от MegaCom со скидкой 50 процентов
Личный кабинет О! &mdash;&nbsp;самый простой и&nbsp;быстрый способ управления связью Личный кабинет О! — самый простой и быстрый способ управления связью
Заявление компании Penwell Заявление компании Penwell
MegaCom снизил цены на&nbsp;роуминг во&nbsp;время хаджа MegaCom снизил цены на роуминг во время хаджа